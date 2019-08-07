參加機車駕訓班補助1000元 高屏4縣市僅百餘人申請

2019-08-07 18:41

〔記者李立法／屏東報導〕正值暑假機車考照旺季，各監理站湧進大批排隊考照的年輕學子，多半並不知道參加機車駕訓班可獲政府補助1000元的新措施，且認為學騎機車不需上駕訓班，對該補貼不感興趣，高屏4縣市今年到目前為止僅百餘人申請，駕訓班業者認為立意雖好，但民眾接受度並不高。

去年國內死亡車禍案件中，機車佔了44.82%，居各車種之冠，公路總局為鼓勵民眾接受完整的機車駕駛訓練，減少肇事，於今年4月試辦機車駕訓補助，目前國內普通重型機車的駕訓班收費介於2800到3700元間，願意參加駕訓考照的民眾可獲1000元補助。

高雄區監理所管轄的高、屏、澎、東4縣市監理站今年共提供800個補助名額，但截至目前為止僅百餘人申請；監理所認為與南部地區駕訓班普遍未設置機車路考場地有關，但新成立及靠近都會區的駕訓班已陸續設置，參加機車駕訓的民眾將逐漸增加。

屏東部份駕訓班業者認為，如果商機夠大，半夜都會趕工增設考照場地，時 下多數民眾還是沒有上駕訓班學騎機車的習慣，政府應加強教育宣導。

高雄區監理所表示，根據公路總局統計，去年機車交通違規案件中，未上過駕訓班的駕駛占10.08%，上過駕訓班的僅占1.88%，相差5倍多，顯然接受機車駕訓可減少違規，肇事率也會降低。

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