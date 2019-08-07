這對姊妹最愛數理 考上電子工程、電機工程

2019-08-07 16:50

〔記者廖雪茹／新竹報導〕國立竹北高中四技聯合登記分發及大學考試登記分發放榜再創佳績，學生彭思慈每天5點多搭校車通勤，劉名凱每週3到5天得到醫院復健，張耀宗是國中技藝優良保送生，同班姐妹楊若晞、楊柳新互相砥礪，他們認真努力了3年，全都順利錄取國立科大及大學。

榜單上，學生楊子裕錄取中央大學財務金融系四技甄選的唯一名額，她的自我要求高，強調盡力爭取好表現。以勤能補拙想法而努力不懈的陳采茵，犧牲玩樂和睡眠時間，3年幾乎維持班上第一名，並以繁星錄取台科大企業管理系。

楊若晞因為生病在國一請假休養2年，因此和妹妹楊柳新，在高中電機系老師的父親引導下，一同考進竹北高中資訊科；姊妹倆偏好數理，加上爸爸的特別指導，以及與同儕之間的互相研討，若晞錄取台科大電子工程系，柳新則和另名同學王上遠，成功攻佔交大電機工程系四技甄選全國3個名額的其中2個。

藍勻灃雖然不善言語，念國小時就會寫程式的他，以優異的數理質資錄取台科大電子工程系。因熱愛電玩遊戲，國中就立志念資訊科的李嘉凌，錄取台北科技大學資訊工程系，打算將來當一名遊戲工程師。

因為身體健康因素，劉名凱每週3到5天須到醫院報到做復健，求學過程較其他人艱辛；但他認為學校已提供足夠資源，以「不是沒有時間而是努力不夠」不斷激勵自己，獲錄取台科大企管系。

家住苗栗頭份的彭思慈，一、二年級每天得早晨5點多搭校車，每天通勤兩個小時，高三才申請學校宿舍，以爭取多一點時間念書，這次分發台北科技大學經營管理系。國中技藝優良保送生張耀宗，上高中後加倍認真奠定基礎，認真上課，學業暇餘還參加童軍社擔任社長，錄取雲林科技大學資管系。

竹北高中新任校長陳瑞榮表示，這屆登記分發錄取國立大學共計134人，佔錄取總人數53％，其中頂尖大學錄取29人，維持去年的好成績。該校職業類科升學成果全國首屈一指，資訊科和商業經營科錄取國立校系各36人，國立科大比例皆為95％，除學生自動自發努力用功爭取優異成績，師長們的辛苦付出和家長會的支持也功不可沒。

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