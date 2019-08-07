11座「太空基地」個別裝冷氣 新北兒藝節挨批浪費

2019-08-07 18:17

〔記者周湘芸／新北報導〕新北兒童藝術節今年以「未來怪獸島」為主題，投入科技元素將市府打造為「太空站」，但有民眾認為，位在市民廣場的11座「太空基地」不僅空間小，每座更分別裝設冷氣，質疑是否有違新北市節能減碳目標。文化局表示，每間小屋均是個別的體驗設施，未來會合併冷氣效能共同考量，達成節能減碳目的。

兒童藝術節每年暑假舉辦吸引不少民眾朝聖，今年於8月2日至11日登場，匯集多達60項節目和設施。有民眾指出，暑假天氣炎熱，主辦單於市民廣場每座太空基地裝設冷氣雖是美意，但基地內空間不大，能容納人數有限，實在有違環保目標。民眾認為，未來舉辦類似活動可設置連通的空間，不僅減少資源浪費，也可容納更多民眾參觀。

文化局表示，因應夏季高溫炎熱，部分體驗內容需耗費體力及時間，顧及民眾的舒適與健康才加裝冷氣，且每間小屋內均是個別的體驗設施與動線規劃，因此有底部直徑6米大的獨立小屋設計，感謝熱心民眾的提醒，未來會根據體驗內容併冷氣效能共同考量，以利空調整體發揮，達成節能減碳目的。

新北市兒童藝術節太空基地主要包括「黏土怪的能量樹」、「音樂怪的發聲練習」、「跳舞怪的跳遠課」、「筆刷怪的人臉繪畫課」、「怪獸的時空隧道」及新北6間藝術場館的行動博物館。

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