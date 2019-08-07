醫病》大笑就漏尿！「微創尿路懸吊手術」挽救器官脫垂

2019-08-07 18:05

〔記者邱書昱／新北報導〕60歲周小姐在退休的前幾年，只要大笑、咳嗽、運動時會發生漏尿狀況必須要用護墊，也經常尿道感染發炎，近年來感覺腹部有嚴重下墜感，甚至有東西從陰道脫垂，嚇的前往台北慈濟醫院婦產部婦科主任陳國瑚診斷，確診為骨盆腔器官脫垂合併尿失禁，安排「微創尿路懸吊手術」，並將骨盆腔內器官復位，不再受漏尿所苦。

陳國瑚表示，骨盆腔器官脫垂的高危險族群主要是高齡、生產次數多、負重的勞動工作者，而人體器官也會隨年紀增長和地心引力牽引逐年下垂，尤其是生產次數較多的婦女，因為子宮反覆撐大和縮回，容易形成彈性疲乏、骨盆韌帶鬆弛。

另外，女性若常搬重物或從事搬運等負重物的勞動工作，當用力時腹壓增加，器官會從內往外推而產生脫垂「器官走位」，導致膀胱如關不緊的水龍頭，讓患者常有解不乾淨的頻尿感或是爬樓梯、肚子出力時產生漏尿，若子宮向外脫垂，子宮頸會因接觸外界而引起摩擦，造成流血、感染和發炎等症狀。

他以臨床統計指出，骨盆腔脫垂症狀以子宮單獨脫垂的案例最多，大約占50％，其他如合併膀胱或直腸脫垂則占40％到50％，少數的嚴重者，甚至全部骨盆腔的器官都會從陰道掉出來。

陳國瑚說明，骨盆腔器官脫垂合併尿失禁輕微者，可經由藥物或物理治療來減緩症狀，物理治療可選擇骨盆底電刺激，增強膀胱出口肌力，或者做骨盆底肌運動。

不過，躺在床上都會漏尿等症狀的嚴重者，藥物、物理治療及骨盆運動都無法改善，則建議採取「微創尿路懸吊手術」治療，透過無張力吊帶，讓尿道口、膀胱懸吊拉緊，八至九成以上的患者手術後可以獲得顯著改善，而且健保給付。

陳國瑚說，子宮下垂嚴重患者就需要微創骨盆重建手術，通常需切除子宮，並將局部韌帶全部縫緊，還要做骨盆重建、陰道整形，把膀胱推回體內，手術傷口小；若有生育需求或保留子宮的婦女，則可以選擇腹腔鏡子宮薦骨懸吊手術，無須切除子宮。

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