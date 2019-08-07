發起終結放榜新聞 雄中、雄女台大醫新生多不願露臉

2019-08-07 17:30

［記者黃旭磊／高雄報導］大學考試登記分發結果出爐，高雄中學、女中表現亮眼，不過，受到終結放榜新聞運動影響，台大醫學系新生多不願意露臉。

大學考試登記分發結果出爐，高雄中學成績亮眼，錄取台、清、交、成、政大等5校人數 385人，比去年多出5人，而錄取台大醫學系16人、國防醫學系6人，第二類組台大電機、物理、資工及第一類組台大法律、國企、財金及外文都有多人錄取。

今年2月學測放榜後，雄中、雄女曾發起「終結放榜新聞：拒絕『成功』模板，停止製造神話」連署，引起全台各校響應，受此影響，今天，雄中應屆錄取台大醫學只有2人願意受訪。

台大醫學系新生劉亮言受訪表示自己愛打桌球，「擦邊球錄取門檻」，考前1個月到補習班閉關苦讀是關鍵。至於顏于皓不願露臉拍照，受訪稱喜歡寫程式、做數學題目並看英文小說，增加課業以外謀生能力。

高雄女中錄取學校以台、成大最多，去年美女馮姓校友錄取台大醫學系引起轟動，今年沒人願意出面。

高雄女中校長林香吟說，不少同學申請國外大學，錄取香港大學、香港城市大學、香港中文大學、中國對外經濟貿易大學、中國傳媒大學、美國南加州大學、美國加州大學戴維斯分校及美國美國Oberlin consevertory of music等校系。

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