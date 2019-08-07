中颱利奇馬暴風圈擴大 明晨可能發布陸上颱風警報

2019-08-07 16:13

〔記者蕭玗欣／台北報導〕中度颱風利奇馬持續增強，七級風半徑擴增至220公里，十級風半徑擴大至70公里，並持續朝台灣東北方海面逼近，中央氣象局預估下午5點30分發布海上颱風警報，除暴風圈可能威脅北台灣陸地，也不排除中心登陸可能性，預計週四清晨到白天發佈陸上颱風警報。

氣象局預報員官欣平表示，今天西太平洋高壓增強，導引氣流明顯，利奇馬移動速度比昨天快，目前距離恆春東南東方700多公里海面上，以時速14公里朝西北方向前進，近中心最大風速每秒38公尺，瞬間最大陣風每秒48公尺、七級風半徑220公里，十級風半徑70公里。

氣象局預估，目前颱風中心以通過東北方海面機率最大，暴風圈對台灣影響仍在，提醒民眾要留意最新氣象資訊。

由於先前認為利奇馬恐會成西北颱，但氣象局預報持續將利奇馬路徑往東修正，成為西北颱機率降低，氣象局專家吳德榮也表示，歐洲中期預報中心（ECMWF）模式顯示，接近「西北颱」及直接登陸台灣的數量，較原模擬減少，而偏向右側掠過東北部海面，距離較遠的數量，則在增加，但因距離還遠，應再繼續觀察。

氣象局說，颱風逐漸靠近，今天受外圍環流影響，北部、東半部降雨機率提高，預計明天暴風圈靠近台灣東北部近海，北部、花東地區會有大雨或豪雨發生，其他地區一整天會有陣雨或雷雨。

週五颱風移至台灣西北方海面上，中南部風雨變得明顯，屆時西半部、東北部都要留意豪雨以上等級雨勢。

週六颱風遠離，但由於正在轉向，所以速度變慢，中南部要留意大雨或豪雨發生。

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