指考放榜 中一中8成5上國立 中女中8成1

2019-08-07 15:59

〔記者蘇孟娟／台中報導〕大學指考放榜，台中一中今年驗收升學成果，有8成5、739名學生攻上國立大學，有105人上台大，其中3人前進台大醫科；中女中有8成1、522名學生上國立大學，有75人上台大，2人是台大醫科新鮮人。

台中一中去年有755人錄取國立大學（含私校醫科），今年739人，其中有57人錄取醫科，比去年減少25人；另去年9人上台大醫，今年3人進台大醫，另有5人上陽明醫、2人成大醫科；至於錄取台大人數從去年的125人變105人。

台中一中教務主任彭佳偉指出，今年確實受到考招制度轉變下，學生的入學表現沒有辦法完全發揮，尤其學測成績採計由五科改四科下，個人申請同分人數多，頂尖科系競爭性激烈，學生若沒有作足準備，就會鎩羽而歸，後續效應是學生被迫轉戰指考，但指考招生名額已大減，競爭又更形激烈下，今年有不少優質學生最後均只能選到自己心中的次選志願升學。

彭佳偉說，學校會再研擬升學輔導加強機制，助學生攻進名實相符的學校志願。

至於台中女中今年維持跟去年一樣的522人錄取國立大學，錄取醫科人數由去年36人變34人，去年有75人上台大，今年也是75人上台大，其中去年1人上台大醫科，今年2人攻進台大醫，另有2人上陽明醫，3人上成大醫；校長洪幼齡指出，加計其餘各校表現後，今年整體升學成績逆勢上漲5%。

洪幼齡說，學校為助攻學生搶進理想志願，指考衝刺階段校園全天開放到晚上9點，提供學生到校自習，更有志工輪值甚至提供水果替學生加油打氣，讓學生心情穩定外，教師群更是全力協助，除幫留校學生收集題目練習外，學生隨時找得到老師發問，今年升學成果不降反升的關鍵除是學生努力外，老師更是幕後最大功臣。

台中女中教務主任王裕德也說，今年個人申請階段因競爭激烈下，表達能力更顯重要，女中因很早開始推選修課，有不少多元表達的課程，讓學生預作準備，無形中建立學生的表達能力，多少協助學生順利通過面試。

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