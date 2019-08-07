新航攜手美福飯店 將道地台菜搬到空中

2019-08-07 15:58

〔記者蕭玗欣／台北報導〕新加坡航空首度與台灣五星飯店業者合作，讓旅客在高空中也能享用道地台菜。新加坡航空攜手台北美福大飯店的米香餐廳，自今年9月起推出全新「食全味美」道地台菜，搭乘新航航班從台北出發前往新加坡的商務艙旅客，將能在3萬英呎的高空中，享用道地美味台菜。

新加坡航空表示，「食全味美」是新航道地亞洲餐飲計畫的一部份，在機上提供各式亞洲料理的道地用餐體驗。此次與米香餐廳在台灣合作的「食全味美」，將以台灣在地當季食材結合台灣料理的獨特烹調手法，在機上推出全新的台菜選擇。

今年9月至11月在新航商務艙提供的「食全味美」秋季套餐，以紫蘇梅小黃瓜作為小菜，冷盤前菜是以煙燻櫻桃鴨、青郁韭菜捲、五味九孔鮑的三味拼盤來呈現台式經典山珍海味，主菜則嚴選米香餐廳的招牌菜三杯雞腿搭配紅藜麥飯；甜點則以銀耳百合湯畫下完美的句點。

新加坡航空表示，食全味美」呼應新航在2017年推出的「從產地到空中」理念，透過使用台灣在地的當季食材，提倡永續環保並支持在地農家。

米香餐廳自2018年起，連續2年獲得《米其林指南》「餐飲推薦」，對於這次新航「食全味美」主推台菜來服務商務艙旅客挑剔的味蕾，主廚陳永華在設計菜單時堅持台菜最重要的特色，就是「當令」和「在地」。

新航客艙服務與設計部門副總裁黃碧瑜表示，食全味美彰顯了新航的創新精神，以及務求不斷精進客艙產品和服務質素的承諾。

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