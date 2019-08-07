台南北門井仔腳海堤有秘密 觀景步道洩底

2019-08-07 15:42

〔記者楊金城／台南報導〕台南市北門井仔腳海堤最近改建出現亮點，堤頂觀景步道上有一段圓拱形的步道設計，突出海堤外，游客看不出是何用途，大感好奇。原來是海堤最近改建時，水利署第六河川局刻意顯露海堤早年玄武岩基底的歷史，特別設計觀景步道以圓拱型步道延伸到北門潟湖，讓遊客可以從海堤外側觀看海堤底部是澎湖玄武岩堆疊的設計。

第六河川局斥資4000多萬元在前年改建北門井仔腳鹽田新海堤長度有800公尺，堤頂設置觀景步道、自行車道、觀景台、涼亭等遊憩設施，加上入口意象，海堤堤頂有如一條長長的「觀海大道」。

因海提改建保護井仔腳聚落又有觀光效果，大受遊客歡迎。目前第二期海堤改建200多公尺接近完工，出現圓拱型延伸步道的特別設計，未來將再設置解說牌，讓遊客了解海堤這段歷史痕跡。

在井仔腳當地經營鹽鄉民宿與生態旅遊的洪有志表示，早年移民以帆船渡海來台，用澎湖玄武岩、咕硓石當壓艙石，後來在井仔腳被用來當建材蓋房子也築海堤，更多的玄武岩、咕硓石運來當做海堤的基底，後來鋪上紅磚、土堤才掩蓋住原本樣貌。

六河局施工改善新式海堤，採納地方意見，特別設計圓拱型觀景步道才又讓海堤底部構造重見天日，讓遊客可就近觀看了解玄武岩海堤歷史，井仔腳瓦盤鹽田又多了觀光亮點。

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