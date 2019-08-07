東馬醫教撇步 「上舉雙手、微笑吐氣」助乳癌患者緩解疼痛

2019-08-07 14:49

［記者王秀亭／台東報導］台灣乳癌平均存活率已高達87%，但每4人中就有1人在治療後5至10年會復發或轉移，台東馬偕醫院一般外科醫師魏銓延提醒，有空時就「雙手舉上、展開、微笑吐氣」做運動，有助乳癌患者緩解疼痛、疲勞和憂鬱。

據衛生福利部統計資料顯示，台灣去年約有1萬5千多名婦女被新診斷為乳癌，超過2400名婦女因此死亡，魏銓延說，由於醫學進步，台東乳癌精準治療皆已到位，包括透過基因檢測知道復發機率的高低，及利用最新型標靶取得良好療效。

魏銓延指出，乳癌患者要預防復發轉移，有三大撇步，定時回診、適時紓壓，加上健康生活，其中健康生活可從飲食及運動著手，飲食部分要掌握地中海飲食原則，包括食用足夠的全穀物與蔬菜，不攝入過多紅肉，少加工食物及開心享受美味。

運動則是在健走、散步外練習瑜珈有幫助，魏銓延分享最簡單的一招，雙腳站穩，吸氣後，雙手上舉展開並微笑，再吐氣，重覆做3次，早中晚各做一次。

魏銓延解釋，乳癌患者因乳房切除手術，胸肌易沾黏，雙手上舉的拉伸動作，有助肩頸部的肌肉伸展，而微笑意在幫助大腦分泌腦內酚，動作熟悉後，還可加上彎腰、左右旋轉或金雞獨立等動作，隨時隨地都能動起來，若站著易累，坐著、躺著做也可以。

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