水陸齊發！ 台南2大生態公園明年完成

2019-08-07 13:55

〔記者洪瑞琴／台南報導〕因應城市特色公園需求趨勢，南市廣闢大型公園，將配合運河星鑽區開發「公97」生態水岸公園，及融合歷史文化開闢北區「公66」生態景觀公園，兩大公園「水陸齊發」，預計明年完成。

「公97」即位於運河星鑽地區東北角，面積為1.47公頃，鄰近過去為運河盲段的河道及碼頭用地，以「孕河之心．旗艦領航」為整體規劃願景，工程經費2128萬元，工程已於7月開工，預計明年3月底前完工。

南市工務局表示，隨著「中國城暨運河星鑽」地區區段徵收公共工程的開發，將可帶動台南舊街區軸線與運河水岸周邊區域發展，賦予都市新活力，打造具有城市文化、親水、觀光、自然生態之水岸公園。

此外，北區「公66」東側鄰321巷藝術聚落及市定古蹟「原日軍步兵第二聯隊官舍群」，並且鄰近台南轉運站；公園定位融合歷史文化內涵及地景底蘊，打造生態景觀及藝術與創意的主題公園。

工務局表示，「在園區全樹保留，樹木茂密及空間受限情形下」，規劃特色遊具如滑梯、攀牆、天梯、高低槓、高低木、踏階、平衡木、繩求攀爬柱、涵管洞穴、沙坑等獨立單元設施。

遊戲區空間氛圍將會呼應古蹟聚落，大樹下的所在位置，加上仿造聚落的空間穿越與屋牆柱衍伸遊具造型，以及一般性基礎材料的運用。

「公66」開闢面積約1.7公頃，工程費2770萬元，預定8月底開工，預計明年7月即可完成

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