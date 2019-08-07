不一樣的情人節！南投社造大會師「七將軍匾」解說牌增亮點

2019-08-07 13:37

〔記者謝介裕／南投報導〕今天是一年一度的七夕情人節，南投縣政府特別舉辦1場別開生面的「社造家族大會師」活動，來自全縣24個新徵選出爐的社區及NGO組織社造點參與踴躍，縣府也趁勢宣布「七將軍匾（複製品）」古物解說標示牌已設置完成，不但成為營南社區的一大文化亮點，進而讓社會大眾對古物價值及維護能有更正確的觀念。

該活動在薩克斯風演奏「親密愛人」的悠揚樂章中揭開序幕，接著區分大7家族的24個社區，也輪番上台演出相聲、陶笛等各種表演，其中，又以營南社區七將軍廟甫完成的「七將軍匾」古物解說標示牌，最引人注目。

縣府文化局長林榮森指出，1874年（清同治13年）發生牡丹社事件，日本出兵攻打台灣，鄭維霖隨總兵吳光亮來台防範，1880年（光緒6年），奉北路協鎮府副將林福喜之命駐守南投，次年，因感謝七將軍之庇佑而立匾於七將軍廟。

「七將軍匾」刻有百餘字之長文，為縣內指定一般古物中款文最多之匾，極具稀有性，懸掛於廟內牆上，惟廟方考量平時廟門關閉，為讓民眾就近欣賞古匾之款文內容，特別複製了1面懸掛於廟門外，縣府文化局也配合規劃設置古物標示說明牌，包括古物指定級別、名稱、保管單位、罰則等資料。

林榮森說，依文化資產保存法第103條第4款規定，損毀或竊取國寶、重要古物及一般古物者，可處6個月以上、5年以下有期徒刑，得併科新臺幣50萬元以上、2000萬元以下罰金，不容民眾輕忽，以免受罰。

副縣長陳正昇致詞表示，縣府透過社區營造，一方面改善整體環境的硬體設施，另一方面也提昇在地特色及文化、藝術等軟實力，如「七將軍匾」古物解說標示牌便是最好的例證，讓前來南投遊玩的遊客看到的不只是景點，而是感受到社區豐富的創造力及生命力。

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