頭份下公園打造「幸福轉角」 七夕現場發保險套

2019-08-07 13:33

［記者鄭名翔／苗栗報導］苗栗縣頭份市下公園為當地地標，但因出入人士複雜，逐漸淪為治安死角，為整治公園環境，頭份市公所攜手頭份衛生所，於今七夕佳節假下公園舉辦「幸福轉角」活動，頭份市長羅雪珠與苗栗縣長妻子蔡麗卿與鄉親一同喝咖啡、看表演，還發送衛教小禮品，希望藉此為下公園注入活水，打破市民刻板印象。

下公園林蔭茂密、公共設施完善，且鄰近中山市場、交通便捷，常可見長輩們聊天、下棋，但也偶有街友駐地休憩，出入份子較為複雜，過去曾傳暴力、色情案件，入夜後附近居民多會避道而行；唯恐舒適公園淪為治安漏洞，頭份市公所近期改善軟、硬體，盼整治當地環境。

今早於下公園舉辦的「幸福轉角」活動，除了有社區媽媽熱情舞蹈、行動卡拉OK歡唱外，頭份衛生所也駐點為長輩做簡單的體適能檢查，並準備香醇咖啡及點心，讓阿公、阿婆逗熱鬧笑開懷；而適逢七夕情人節，現場也發送保險套小花及愛滋篩檢等。

頭份市長羅雪珠表示，過去下公園環境髒亂、出入複雜，惹人詬病，因此公所除定期派員修剪林木、提高明亮度，也加強植栽花木，灑掃環境，改善硬體環境，此外，公所也規劃每週邀請社區舉辦活動，鼓勵長輩們能在公園內從事正向、健康的休閒娛樂。

頭份衛生所主任徐春仕說，為了改變市民對下公園的負面印象，此次先推出「幸福轉角」活動，為地方注入新活水，未來擬每三個月舉辦公共衛生與社福相關活動，到公園內為長輩常見的健康問題把關，希望將下公園打造成為高齡友善安全的休憩場所。

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