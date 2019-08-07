暑假追劇手機作息大亂 15歲國中男生痔瘡發作
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台中慈濟醫院大腸直腸科醫師林北江提醒學生族群暑假要保持作息正常，上廁所不要玩手機。（記者歐素美攝）

台中慈濟醫院大腸直腸科醫師林北江提醒學生族群暑假要保持作息正常，上廁所不要玩手機。（記者歐素美攝）

2019-08-07 12:43

〔記者歐素美／台中報導〕國中男生暑假熬夜玩手機追劇，竟引發痔瘡就醫！台中慈濟醫院大腸直腸科醫師林北江表示，智慧手機普及後，導致生活作息不佳，痔瘡已出現年輕化現象。

林北江指出，經肛門鏡檢查發現，15歲男國中生肛門口有顆3公分大小如花生米的「痔瘡併血栓」病灶，令患者坐立難安，對症狀難以啟齒。患者媽媽說，兒子放暑假連續幾天熬夜上網追劇、玩手機遊戲，再睡到自然醒，加上孩子的爸也有痔瘡病史，沒想到因家族史遺傳，兒子也罹患痔瘡。

林北江說，學生因放假作息大亂，因熬夜久坐上網，同一個姿勢維持太久，在不正常的壓擠下血流不順，導致靜脈曲張，易引發肛門出血或疼痛。「痔瘡併血栓」屬於外痔，前幾天的急性期很敏感，就算不碰也很痛，治療方式可以打麻藥後把血塊取出，達到緩解疼痛目的，但男國中生就醫時已過急性期，痔瘡被碰到才會痛，塗抹藥膏，加上泡水坐浴，即可加速消腫、減緩不適。

根據流行病學統計，痔瘡好發於45至65歲，5成以上的50歲以上民眾皆有痔瘡發作經驗。但林北江表示，近10年來，痔瘡年輕化已出現明顯趨勢，30多歲的痔瘡患者已經司空見慣，推究原因來自智慧手機普及化，但15歲痔瘡發作，確實少見。

林北江提醒民眾，放假期間仍應維持正常作息，不要帶手機進廁所，避免排便過久；飲食方面少糖、少刺激，儘量採用高纖飲食；上班族在辦公室最好每100分鐘起來倒水喝起來動一動，避免久坐、久站與肥胖。

林北江提醒，肛門出血、疼痛並不等於痔瘡，台灣罹患大腸癌及死亡快速增加，民眾肛門出問題千萬不要因周羞而諱疾忌醫，以免延誤治療。

  • 上廁所玩手機，同一姿勢維持太久，容易引發痔瘡發作。（記者歐素美攝）

    上廁所玩手機，同一姿勢維持太久，容易引發痔瘡發作。（記者歐素美攝）

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