暑假追劇手機作息大亂 15歲國中男生痔瘡發作

2019-08-07 12:43

〔記者歐素美／台中報導〕國中男生暑假熬夜玩手機追劇，竟引發痔瘡就醫！台中慈濟醫院大腸直腸科醫師林北江表示，智慧手機普及後，導致生活作息不佳，痔瘡已出現年輕化現象。

林北江指出，經肛門鏡檢查發現，15歲男國中生肛門口有顆3公分大小如花生米的「痔瘡併血栓」病灶，令患者坐立難安，對症狀難以啟齒。患者媽媽說，兒子放暑假連續幾天熬夜上網追劇、玩手機遊戲，再睡到自然醒，加上孩子的爸也有痔瘡病史，沒想到因家族史遺傳，兒子也罹患痔瘡。

林北江說，學生因放假作息大亂，因熬夜久坐上網，同一個姿勢維持太久，在不正常的壓擠下血流不順，導致靜脈曲張，易引發肛門出血或疼痛。「痔瘡併血栓」屬於外痔，前幾天的急性期很敏感，就算不碰也很痛，治療方式可以打麻藥後把血塊取出，達到緩解疼痛目的，但男國中生就醫時已過急性期，痔瘡被碰到才會痛，塗抹藥膏，加上泡水坐浴，即可加速消腫、減緩不適。

根據流行病學統計，痔瘡好發於45至65歲，5成以上的50歲以上民眾皆有痔瘡發作經驗。但林北江表示，近10年來，痔瘡年輕化已出現明顯趨勢，30多歲的痔瘡患者已經司空見慣，推究原因來自智慧手機普及化，但15歲痔瘡發作，確實少見。

林北江提醒民眾，放假期間仍應維持正常作息，不要帶手機進廁所，避免排便過久；飲食方面少糖、少刺激，儘量採用高纖飲食；上班族在辦公室最好每100分鐘起來倒水喝起來動一動，避免久坐、久站與肥胖。

林北江提醒，肛門出血、疼痛並不等於痔瘡，台灣罹患大腸癌及死亡快速增加，民眾肛門出問題千萬不要因周羞而諱疾忌醫，以免延誤治療。

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