香港催淚瓦斯四放 台大教授：權國家在操作「空氣」

2019-08-07 12:44

〔記者簡惠茹／台北報導〕台大地理系教授簡旭伸從香港催淚瓦斯彈談中國威權式空氣治理，簡旭伸表示，中國試圖以人工操作天氣到恐怖的情況，包含從天氣到地面上的空氣治理，以香港例子來看，國家用催淚瓦斯來改變人民移動方向，威權國家已經在操作空氣，這是需要被關注的議題。

國立台灣大學地理環境資源學系教授簡旭伸從中國積極發展人工影響天氣的案例，討論國家試圖「馴化天氣」，人與自然新關係的意識形態，今天在科技部發表研究成果。

簡旭伸表示，中國是目前全世界中，以人工影響天氣最極端的國家，以國家的力量和資源具體操作，甚至到很恐怖的情況，連不缺水的地方也進行操作，中國從1960年代就開始操作天氣，2002年制定人工影響天氣條例，接連成立人工影響天氣辦公室。

簡旭伸認為，其實要改變天氣的技術沒有很困難，但是民主國家主要是讓民間商業公司投入，而中國這類威權國家則是用國家的力量，民主國家會有很多考量和討論，包含科學、預算、市民社會的意見，是否會影響到鄰國或當地居民，不會輕易讓技術來影響人民生活。

簡旭伸指出，中國不管鄰國抱怨改變天氣，具體例子展現在去年中國為了確保西藏高原的雨水，造成鄰近的印度區域下豪雨，印度政府也因此抱怨連連，認為中國改變天氣的作法造成他們當地淹水。

另一個展現中國威權天氣治理的面向，在於為了顧慮面子改變天氣，簡旭伸指出，2008年北京奧運開幕式當晚，中國政府為了不下雨維持聖火不滅，以技術提前下雨；中國各省重大戶外活動也都希望不要下雨而改變天氣，因為面子和表現有關，表現跟升遷有關，這是威權國家才會出現的討論。

簡旭伸認為，討論國家政治權力時，應該從平面思維轉化為立體思維，包含天氣政治、大氣政治到空氣政治，從香港政府最近使用許多催淚瓦斯彈，就能看到國家的空氣治理面向，他指出，催淚瓦斯是有關生與死，以香港目前的使用狀況來說，以前國家要改變人民移動方向，可能是直接把你搬走，但是現在卻是透過改變空氣品質，讓人民往國家想要的方向移動，讓你離開，從香港例子來看，威權國家已經在操作空氣、操作環境，這是需要被關注的議題。

簡旭伸最後語重心長表示，世界各國在面對氣候變遷時，已經出現想要馴化天空大氣的人與自然新關係的意識形態，科學技術確實會出現過度使用的問題，需要結合自然環境和人文社會產生跨領域對話，而台灣的自由民主科學環境，才能做自由學術工作，也才能討論這個議題。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法