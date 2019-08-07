交通部提高小貨車載重量 車主等了20年感謝林佳龍

2019-08-07 12:32

〔記者黃鐘山／台中報導〕交通部擬修法有條件放寬小貨車載重限制，一位粘姓貨車車主於臉書表示，一台貨車就是一個家庭的經濟命脈，改變成真，3.5噸貨車車主有福了。他也感謝說，等了20年，歷經幾個朝代，小小一條法規終於被正視，那種感動筆墨難以形容。

粘姓車主表示，大約半年前拜託媒體碰到交通部長林佳龍時，提醒一下這件事（小貨車載重量），原本以為不可能會改。但看到新聞居然成真，因此相當感動，聽不少3.5噸貨車的司機，在罵紅斑馬（國道警車）追尾壓磅，尤其很多老闆會有一個心態，反正空車上路只要被抓進地磅量重，就一定會被罰，那不如乾脆超載，載好載滿。

粘姓車主說，最終乘載的風險轉嫁到司機、最基層的勞工身上，但是人人身後都有一家子要照顧。等了20年，歷經幾個朝代，小小一條法規，終於被正視，並照現況並作檢討，那種感動筆墨難已形容。

他強調，雖然這樣的改變還不到滿意，但是真實生活和社會的現況，沒有什麼一步登天的，只要方向對，一步一步捱著前進，就是一種進步。能看到這樣改變，發生在眼前，就很滿足了，他也謝謝政府聽進小庶民心聲。

臉書底下不少留言讚許，還有網友表示「以前林佳龍當市長時，我私訊反應問題，都會有回應也會處理耶！他很⋯工作狂」、「龍龍真的很工作狂XD」、「太驚人了！這才是有做事的政治人物！不是一張嘴的政客阿！這樣的人台中居然都還選不上，阿門。」

對此，交通部官員低調表示，對於能夠回應民眾的需求並獲得肯定，政策能夠落實在正確及民眾需求的方向，除了感到相當欣慰也會持續努力。

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