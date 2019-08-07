女子因「黃斑部皺褶」視力模糊 延誤就醫視力恐掉至0.1

2019-08-07 12:27

〔記者蔡思培／台北報導〕一名55歲女子過去有視力模糊、偶爾扭曲的狀況，她起先不以為意，一直到症狀更加明顯才就醫，診斷後發現是黃斑皺褶且腫脹嚴重。書田診所眼科醫師廖昶斌表示，嚴重的黃斑部皺褶可能引發黃斑裂孔，視力恐從1.0掉到0.1。

廖昶斌說，黃斑部位於視網膜中心部位，負責中央視力，是感光功能最敏銳的部位。黃斑部若發生病變，視力會馬上受影響。黃斑部皺褶是指黃斑部長了一層薄膜狀的纖維組織，會阻礙視網膜的感光功能，不僅會讓視覺變暗、變模糊，也會因拉扯視網膜造成視覺扭曲變形。黃斑部皺褶成因多是個人體質問題，曾罹患糖尿病視網膜病變，視網膜裂孔或視網膜剝離病史的患者發生機率較高。

黃斑部皺褶治療方面，眼科醫師可以微創玻璃體切除手術將玻璃體清除，再移除增生的視網膜上膜。術後視力先些微下降，術後約需6個月的時間讓視網膜受損的神經纖維和感光細胞修復。廖昶斌指出，越早手術治療效果越好，若視力已經不敷使用或視覺扭曲變形嚴重，接受手術治療是唯一改善方式，但黃斑功能不一定能完全恢復。

廖昶斌提醒，嚴重黃斑部皺褶可能會引發黃斑部裂孔及視網膜剝離等併發症，讓視力從1.0掉到0.1，就算進行手術也未必能救回視力。民眾若發現出現視力模糊或影像扭曲的症狀時，應儘速就醫。

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