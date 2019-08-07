被泰武國小古謠隊感動 卡列拉斯10月屏東演出

2019-08-07 12:27

〔記者羅欣貞／屏東報導〕全台唯一一場，世界三大男高音之一卡列拉斯10月27日（週日）晚間7點30分，將與屏東泰武國小古謠隊，以及台灣愛樂管弦樂團、女高音黃莉錦，在屏東演藝廳共同演出，卡列拉斯還將拜訪吾拉魯茲部落，見證莫拉克風災重建10週年的生命力。

屏東縣政府文化處邀請民眾申辦「屏東藝遊卡」，即可於下週一（8月12日）中午12時起優先搶票，票價1000至6600元不等。

為打造｢音樂屏東」品牌，屏東演藝廳下半年度邀請世界三大男高音之一卡列拉斯等重量級卡司演出，同時推出屏東藝遊卡，提供會員專屬的購票服務與優惠，藉由會員制度培養藝文人口，讓藝文融入生活，也帶動藝文消費市場。

新推出的屏東藝遊卡入會方式，除了憑當年度「屏東縣文化處表演節目有價票根（不限同場次）」滿1000元即可成為會員，另一方案只要繳年費300元。有效期限為入會日期起算一年。

文化處長吳明榮表示，屏東演藝廳下半年度推出一系列精彩節目，特別是備受矚目的世界三大男高音之一卡列拉斯10月27日將與屏東泰武國小古謠隊，以及台灣愛樂管弦樂團、女高音黃莉錦共同演出。

吳明榮表示，今年是莫拉克風災10週年，屏東縣許多原鄉部落居民歷經風災，勇敢面對並努力重建家園，迎向新生活，泰武國小也因受災而遷校，在吾拉魯茲永久屋重新出發，並被譽為是最美麗的小學，這段風災後重生的故事讓卡列拉斯為之感動，表示樂意來到屏東並希望與泰武國小古謠隊一起演唱，透過音樂溫暖人心。

屏東演藝廳從8月至12月除了卡列拉斯音樂會，接續還有多場亮點節目。文化處說，只要成為屏東藝遊卡會員，即可享有特定亮點節目限期優先購票的服務。此外，會員凡購買文化處主辦節目一律75折，每一會員單場節目限購4張，同時還有不定期的會員專屬活動。

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