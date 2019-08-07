小卷產季 深澳漁港8月推情人節限定套餐

2019-08-07 11:53

〔記者林欣漢／新北報導〕夏天是小卷的產季，新北市深澳漁港八月推出深澳兩情相繾卷活動，有情人節限定套餐，在漁港的裝置藝術拍照打卡，還可免費使用「深澳兩情相繾卷」情人拍貼機，留存美好回憶。

新北市漁業及漁港事業管理處表示，深澳漁港鄰近基隆嶼、彭佳嶼等天然漁場，有台灣數量最多的娛樂漁船及最蓬勃的漁業產業，並臨近象鼻岩、酋長岩等特殊地景，8月以情人節為主題，港區設置情人節氛圍裝置藝術，如海天步道光雕調整為粉色系，魚骨頭裝置藝術也化身鵲橋，充滿浪漫氛圍。

瑞芳區漁會也與深情海岸海景餐廳合作，在今天推出「深情久久久」及「深情一生一世」兩種情人節限定套餐，餐點以在地漁鮮及農特產為主要食材，如深情小卷、海鮮拼盤、酸甜梅汁山藥等，邊品嚐在地美食邊欣賞漁港浪漫風情。

「深情久久久」有情人三味拼含曼波凍，鯊魚煙，海菜；鮭魚炒飯、鴛鴦鮮醉蝦、深情小卷、酸甜梅汁山藥、雙對奶香螺絲捲，999元。「深情一生一世」有梅汁山藥，海菜，生蠔的三味拼，還有鮭魚炒飯、鴛鴦鮮醉蝦、深情小卷、剁椒鮮魚片、香甜奶香螺絲捲，1314元。訂購電話：02-24971168。

即日起至8月31日，情人們不論是在海天步道上「艾勒夫魷」公仔前，拍出「魷」你「魷」我的兩人世界，還是在「LOVE裝置藝術」前，拍出囊括九份山景及深澳海景的「海」誓「山」盟，或是在魚骨鵲橋前，拍出神話故事中牛郎織女相遇鵲橋的神仙眷侶，只要在前述地點拍照打卡，即可至港區深情海岸餐廳免費使用「深澳兩情相繾卷」情人拍貼機。

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