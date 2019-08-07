政院推出震災與風災20加10全民健走、音樂會等活動

2019-08-07 12:15

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院今天舉行「921震災20週年暨莫拉克風災10週年（簡稱20加10）之回顧與策進」記者會，推出20加10系列紀念活動，包括921國家防災日舉行全民健走、舉行螢火蟲電影院、莫拉克災後重生輕旅行、921地震20週年音樂會等活動，盼能達成承傳寶貴的災害經驗、提升國人的災害風險意識、促進安全韌性的防災文化等目的。

行政院政務委員吳澤成以「20加10籌備暨指導委員會」召集人身份，整合跨部會、地方政府、民間組織等能量，今天舉行這場記者會，以「蛻變重生、遠望策進」為主軸，規劃一系列紀念活動。

鑑於921震災與莫拉克風災的受災規模廣大、影響層面深遠，可說是台灣近年遭逢的世紀巨變，而「週年」具有引導全民回顧過去及前瞻策進的意義，行政院因此規劃相關紀念活動，共同促進全民防災的文化。

為對受災者表達緬懷與紀念，行政院今天特別跨海邀請從1997年起，至今已來台灣超過50次的日本福音歌手森祐理小姐出席演唱。森祐理因1995年神戶大地震痛失親弟弟後，即投身慈善、關懷受災者，1999年台灣發生921地震，她特別前往埔里唱詩歌給災民聽，透過歌聲撫慰倖存者受傷的心靈。她今天演唱「為此塊土地我誠心祈禱（台語）」、「把幸福帶到每個人心房（華語）」2首曲目，盼以溫暖療癒之美妙歌聲，唱出政府對災民的同理心與保護全民安全之責任心。

行政院為感謝其對台灣的友好與關懷，由吳澤成代表致贈感謝狀及感謝獎牌肯定這位深愛台灣的日本友人。

記者會現場也發表2本莫拉克紀念專書，分別是財團法人賑災基金會以非政府組織角色出版的「莫拉克風災非營利組織與災害援助紀念專書」，及由經濟部出版的「莫拉克風災10週年紀念-希望•未來 莫拉克風災教會我們的事」，盼能藉由回首這10年路，見證台灣的蛻變重生，並積極迎向遠望策進的未來。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法