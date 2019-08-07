水池成便池 迎風狗公園戲水區飼主退避三舍

2019-08-07 11:22

〔記者林家宇／台北報導〕台北市迎風狗公園在去年增加戲水區，供寵物奔跑之餘還能消暑，如今卻遭民眾投訴水質極差，狗在喝水、泡水後出現拉肚子、皮膚病等症況。台北市動物保護處表示，會先抽水消毒、清潔水池，並增加換水頻率為每天一次。

台北市議員王鴻薇接獲陳情，戲水池今年開放時間為7至9月，7月就有民眾反應水池很髒，狗喝了後拉肚子，雖然廠商已於8月將換水次數從每週兩次調整為三次，但仍有碰到髒水導致皮膚潰爛的案例，批評市府完全沒有對水質進行檢驗，難怪飼主會擔心。

投訴民眾表示，自己每天晚上都會帶著寵物到公園活動，經常目睹有狗衝進水池大小便、接著下一隻狗就跑來泡、喝水，如此循環。此外，也會有善心人士帶著流浪狗來一起玩，他們完全OK，但流浪狗可能在有傳染病的情況，將病菌帶入水池中。他強調，設置戲水池是政府的美意，但不希望美意反而造成飼主的負擔。

王鴻薇提到，迎風狗公園可以讓寵物暫時掙脫牽繩的束縛、自由奔跑，看到水就會興奮地想玩，主人根本攔不住，為了不讓寵物誤入髒水池，不少飼主在網路上發聲，要跟公園說「再見」，呼籲動保處研究該該如何改善。

動保處副處長陳英豪表示，戲水池是去年民眾建議，希望有設施可以讓寵物玩水消暑而設，目前的換水頻率為每週五、六、日共三次。陳英豪說，之後會先將池水抽光消毒、清潔，讓太陽曝曬，並增加換水頻率為每天一次，視民眾反應再做調整。

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