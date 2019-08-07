基隆四維公園剛開工就停工3個月 原因是這樣...

2019-08-07 11:13

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市安樂區的安樂三期四維公園正進行環境改善工程，但民眾疑惑，工程已停工3個月了，不知道發生什麼事，協助爭取到該工程預算的立委蔡適應說，因為開工後才發現，過去地底下沒有做排水工程，因此要變更設計，預計9月重新開工，在年底前完工。

蔡適應指出，他去年協助基隆市政府向中央爭取預算，由教育處提案，進行安樂三期四維公園的環境改善，並獲得內政部營建署城鎮之心工程計畫補助八成經費，市府自籌二成，總預算約1400萬元。

有民眾發現，該工程4月開工不久就停工至今，向當地四維里長黃雅玲反映，對此，蔡適應表示，因為開工之後發現網球場下方過去沒有施作排水管線，四維公園位處安樂三期低漥地區，周邊的排水都會進入公園，尤其是安和一街121巷，每到大雨就會有大量排水匯集，專家學者都建議要變更設計，加強排水規劃，讓市民能使用到設施完善的公園，也免於排水不良的問題。

蔡適應表示，目前安樂三期的溜冰場、網球場、籃球場、槌球場等等，都是基隆市體育場所管轄，由於長期年久失修，他擔任立委後，積極爭取內政部城鎮之心計畫，幫助基隆市改善相關設施，在施工過程中收集許多市民反饋的意見，辦理變更追加預算後，即將在9月重新開工、12月完成改善工程。

另外針對區域排水問題，蔡適應提到，安樂三期是一個山坡地、兩側的排水匯集於公園，基隆市體育場僅能做好公園及運動設施，區域排水的部分，他近期會再邀集各相關單位舉辦工作會議，將潛在排水不良區域標示出來，還有上下游區域排水的銜接、提出改善方案，再來與居民進行座談報告。

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