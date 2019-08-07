玩命！闖鼻頭漁港航道潛水一月內已10名潛水客挨罰

2019-08-07 11:15

〔記者林嘉東／新北報導〕繼4日有5名潛客在新北市瑞芳區鼻頭漁港航道上潛水，遭海巡開單開罰，昨天又有一對男女在相同海域潛水被活逮。第二岸巡隊人員訊後，將這對男女依違反發展觀光條例送辦，恐面臨最重5萬元罰鍰。

天氣炎熱，鼻頭海域湧入戲水民眾，海巡署北部分署第二岸巡隊鼻頭安檢所所長上尉陳威增發現於鼻頭漁港航道上有人違規潛水，隨即回報第二（北基）巡防區指揮部後，立即前往蒐證，並請潛水民眾上岸說明。

岸巡人員指出，連同昨天2名違規潛水客，近月來已有10名潛水客，冒險在鼻頭漁港漁船航道上潛水，相當危險。

26歲的梁姓男子與同齡的林姓女子告訴海巡人員，並不知道這裡不能潛水，海巡人員指著一旁公告指出，這裡已被新北市政府列為禁止潛水的水域，主要是為了避免潛客遭航行船隻碰撞或遭運轉旋漿打傷發生意外。

海巡人員隨後將梁男與林女依違反發展觀光條例第36條規定函送主管機關裁處1萬至5萬元以下罰鍰。

第二岸巡隊呼籲，東北角海域清澈，水面下能見度高，吸引不少潛水愛好者前往，唯潛水活動有一定的限制與風險，尤其應在安全劃定的水域遊憩方能兼顧休閒與安全，潛客應在活動前瞭解相關規定與規劃，本署也會積極維護海域秩序，對於從事違規行為者積極查處。

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