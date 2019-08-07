北投今晨規模3.2地震 氣象局︰大屯火山活動引起

2019-08-07 11:10

〔記者蕭玗欣／台北報導〕台北市北投區今凌晨發生規模3.2地震，地震深度僅5公里，由於震央就位於大屯火山正下方，不少民眾擔心是否為火山活動引起。中央氣象局地震測報中心表示，該起地震確實是大屯火山活動，但並非岩漿噴發導致，而是火山底下的高溫含水層出現裂痕，熱液造成周邊冷卻岩石崩裂，由於規模較小也不至於觸動其他火山活動，請民眾不必擔心，氣象局隨時監控大屯火山活動情況，目前一切穩定。

地震測報中心主任陳國昌表示，大屯火山周邊會發生地震只有兩個原因，一個是大屯火山本身的活動，另一個則是山腳斷層引起，前者引發地震的原因佔大部分。

陳國昌說，今天凌晨的地震就是火山活動所引起，但並非外界所想的岩漿噴發，而是火山底下的高溫含水層在該地區出現小裂痕，造成周邊冷卻岩石崩裂，進而引發地震。至於這些岩石是三角斷層周邊的岩體，還是斷層本身的岩體，仍要有進一步證據才能確認。

陳國昌也指出，該地區發生規模3左右的地震非常常見，自1900年至今（包含今天的地震），該地區震源10公里以內、規模3以上的地震只有25個，其中3個為規模4以上，最大的一次發生在1988年7月3日規模5.3，當時陽明山還發生小災情。

據統計，截至今日，今年大屯火山一共發生3起地震，相對頻繁，包含今年1月28日規模3.46、2月10日規模4，還有今天的規模3.2。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法