咳到背痛還以為是感冒一直拖 結果竟是肺癌移轉到骨頭！

2019-08-07 10:15

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕咳嗽超過一週，你認為只是感冒嗎？臨床上咳嗽只是一種症狀呈現，但是咳嗽原因有很多，許多民眾對於要掛哪科醫師，還是會分不清楚。台大醫院新竹分院胸腔科柯政昌主任呼籲，咳嗽超過一週未改善，建議找胸腔科醫師進一步詳細檢查。

陳阿嬤主訴咳嗽超過1個月，曾以為是感冒到耳鼻喉科診所看診多次，拿了5-6種藥，老人家也不知道為什麼要吃這麼多藥，吃了手抖、心跳加快、全身不舒服，轉診到醫院進一步詢問病史及安排胸部X光檢查，發現右上肺有病灶，高度懷疑是肺結核，立刻安排隔離房住院，最後確診為開放性肺結核。

林先生主訴咳嗽超過2週，也是自認感冒去過2-3間診所看診，吃了藥也沒改善，最後因依舊發燒轉診到醫院胸腔科門診安排抽血和胸部X光檢查，結果發現左肺有病灶，不是單純的肺炎而是肺膿瘍，醫師安排住院給予針劑抗生素，住院期間檢查出病人有糖尿病，安排飲食衛教及用藥，病人才逐漸康復。

王女士主訴咳嗽超過1週且有背痛情形，同樣遊走在耳鼻喉科及家醫科診所，醫師診斷是感冒及神經痛，吃了止咳藥、止痛劑、肌肉鬆弛劑及抗生素，症狀無好轉且疼痛加劇，經轉診到醫院門診，接受照胸部X光檢查，結果發現肺部有腫塊，不排除可能是肺惡性腫瘤，醫師安排住院詳細檢查與切片化驗，確診為肺癌合併骨轉移。

柯政昌表示，人類呼吸系統以咽喉區分上呼吸道或下呼吸道，上呼道簡單指鼻、咽、喉；下呼吸道指氣管、支氣管及肺。一般人若是出現鼻塞、流鼻水、喉嚨痛、伴有耳鳴不適、頭痛及發燒等上呼吸道症狀，可以先到一般內科、耳鼻喉科或家醫科看診，若是有咳嗽、咳痰、咳血、呼吸困難、胸痛伴有發燒現象則是下呼吸道症狀，建議第一時間找胸腔科醫師看診。

然而，柯政昌提醒，若是這些症狀經治療仍持續存在且超過一週，最好到大醫院找胸腔科醫師，由胸腔專科醫師診查評估與安排胸部X光檢查，必要時還要安排肺功能與電腦斷層檢查、才能做出正確的鑑別診斷，以利早期診斷早期治療，才能盡速恢復健康。

有鑒於近年中央健康保險署大力鼓勵分級醫療及轉診制度，呼籲民眾看病到厝邊診所，若症狀尚未改善或到診所看診超過2次以上，許多基層醫師也會視需要將病人轉診至大醫院檢查與治療，透過轉診民眾也可優免部份負擔。依疾病嚴重程度不同，病人選擇適合的醫療層級，讓醫療資源做最有效的運用。

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