21歲女子暑假捐卵 竟發現早期子宮頸癌病變

2019-08-07 10:06

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹一名21歲女子想在暑假打工賺錢，網路搜尋得知捐卵可以獲得9萬9000元的營養費，欣喜若狂的前往生殖醫學中心評估，沒想到檢查時，竟赫然發現罹患了早期子宮頸癌病變，當下心情有如天堂掉進地獄；所幸因早期發現早期手術治療，目前已恢復健康，並如願完成了捐卵。

艾微芙國際生殖醫學中心諮詢師顏巧雯表示，根據國健署人工生殖年報資料顯示，106年共有3萬7849人次接受人工生殖治療，其中有2565人次使用受贈卵子，透過捐贈者捐出珍貴的卵子，一圓不孕症夫妻的生子夢，把希望帶給需要的家庭。

不過，每年上千位捐卵諮詢評估，合格機率卻不到三成，通常在捐卵前會安排捐贈者進行生殖醫學諮詢，並提供免費的染色體、貧血、肝炎傳染病、遺傳疾病等健康檢查，來確保卵子的品質。此外，完整的檢查不僅可以及早發現身體的問題並即時治療，同時守護自己的生育力與健康，捐卵還能捐贈助人。

艾微芙國際生殖醫學中心醫師楊文瑞指出，依人工生殖法規定，卵子的捐贈者限定年齡為20至40歲，精卵捐贈者必須無償捐贈，但是受贈的夫妻可委請醫療機構提供捐贈者營養費或營養品、必要的檢查費、醫療費、工時損失費、及交通費。當捐贈成功後，使得受贈夫妻活產一次後，即終身不得再捐贈。

楊文瑞表示，一般而言，只要在取卵前後多加注意飲食攝取和生活習慣，攝取優質蛋白質，及補充足夠的電解質和水分，能改善一些卵巢刺激帶來的不適感，建議多選食高生物價蛋白質，如魚類、肉類、奶類及乳製品、蛋、大豆及其製品，對人體有較高的消化吸收率，能提高血液蛋白含量。

另外，運動飲料的電解質水和白開水對半稀釋每日飲用2000ml以上，能有效減緩水腫現象。也可透過富含鉀的香蕉、番茄、新鮮蔬菜和穀類等來補充礦物質。

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