利奇馬轉中颱逼台 氣象局估14：30發布海上颱風警報

2019-08-07 09:34

〔記者蕭玗欣／台北報導〕第9號颱風利奇馬已在上午8時增強為中度颱風，中央氣象局最新預報指出，利奇馬路徑將往東修正，預計下午2點30分發布海上颱風警報機率最高，颱風中心未來將通過東北部海面；今起受颱風外圍環流影響，北部、東半部降雨機率提高，週四、週五影響最劇，週四北部及花東要留意豪雨來襲，週五中南部風雨漸增，西半部及東北部都要留意豪雨以上雨勢發生。

氣象局預報員官欣平表示，今天西太平洋高壓增強，導引氣流明顯，利奇馬速度加快，目前距離恆春東南東方770公里海面上，以時速13公里朝西北方向前進，近中心最大風速每秒35公尺，瞬間最大陣風每秒45公尺、七級風半徑220公里，十級風半徑70公里。

氣象局說，颱風逐漸靠近，今天受外圍環流影響，北部、東半部降雨機率提高，預計明天暴風圈靠近台灣東北部近海，北部、花東地區會有大雨或豪雨發生，其他地區一整天會有陣雨或雷雨。

週五颱風移至台灣西北方海面上，中南部風雨變得明顯，屆時西半部、東北部都要留意豪雨以上等級雨勢。

週六颱風遠離，但由於正在轉向，所以速度變慢，中南部要留意大雨或豪雨發生。

至於10號颱風科羅莎未來將往日本方向移動，受太平洋高壓增強影響，路徑可能往西偏，但目前氣象局認為對台灣暫時無影響。

范斯高颱風則預計未來幾天會減弱為熱帶氣旋。

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