「謎走大溪」76梯次免費導覽活動 手刀…衝一波

2019-08-07 09:32

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府觀光旅遊局8、9月於大溪區辦理「謎走大溪」活動，自8月10日起至9月30止，共有76梯次免費導覽活動，內容包含復刻經典音樂會、在地達人導覽、集章解謎等系列活動，帶領民眾認識大溪老街的歷史風采，由於8月梯次報名秒殺，觀旅局於今日上午10點加碼約200名額，9月的梯次預計8月底開始報名，歡迎民眾躍踴報名參加，一探大溪風華。

此導覽活動將由在地達人帶領大家穿梭在大溪的巷弄中，透過導覽解說讓參與活動的遊客能了解大溪老街獨特建築風格、百年老店懷舊氛圍與古早生活故事，對大溪能夠有深刻的認識。

同時依照大溪老街的特色，量身打造「生活好時光」及「轉角遇見博物館」兩條特色路線。「生活好時光」造訪和平老街、后尾巷、月眉古道、鳳飛飛故居及福仁宮、普濟堂等廟宇；而「轉角遇見博物館」逐一踏查壹號館、四連棟、藝師館、工藝交流館及和平老街、中山路、中央路（李金興商號）等景點，透過「無圍牆博物館」的有趣體驗，體會大溪文化建築之美。自8月10日起至9月30止，共有76梯次免費導覽活動，即日起，開放民眾至網站報名，每梯次開放人數有限，額滿為止。

報名連結：https://travel.tycg.gov.tw/go/hz。

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