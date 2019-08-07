抽菸近50年自戒失利 阿伯就醫治療「離菸」10個月

2019-08-07 08:37

〔記者王俊忠／台南報導〕70歲郭先生年輕時做生意、常南北奔波交際應酬，菸成了他的隨行夥伴，菸齡長達近50年，1天需要抽1到1.5包的菸，曾有一次想靠自己意志力戒菸，但維持不到1個月又復抽。去年，郭先生決定就醫治療，迄今已停菸10個月，他希望能繼續「離菸」下去。

郭先生到衛福部台南醫院求診，接受戒菸衛教諮詢，覺得自己健康狀況變差，他決定接受醫師建議以藥物介入治療、戒菸，經過8週治療後成功停菸，並接受為期16週的兩個療程，迄今已停菸10個月。他坦言，戒菸之路是長遠艱辛的，但一想到家人與自己身體健康，會努力維持停菸。

2019年世界衛生組織以「菸品與肺部健康」為主題，讓民眾瞭解菸品暴露可經由多種管道或形式影響肺部健康，如（1）是造成肺癌的主要原因，菸害造成全球超過3分之2的肺癌患者死亡，戒菸可以減少肺癌風險，戒菸10年後，罹患肺癌的風險可降低到吸菸者的一半。（2）是造成「慢性呼吸道疾病」慢性阻塞性肺病（COPD）的主要原因，因濃稠黏液積聚於肺部，導致咳嗽會疼痛與呼吸困難等症狀；菸齡越長罹患COPD風險相對較高，若年輕時就開始吸菸，戒菸難度也較高。

改善肺部健康最有效的措施是減少菸品的使用及減少二手菸的暴露。台南醫院表示，菸草燃燒產生超過7千種化學物質，其中69種致癌物殘留於空氣中長達5小時之久，但大部份民眾（尤其是吸菸者）的認知不足，低估吸菸及二手菸對肺部健康的危害。

台南醫院說，及早戒菸、生命美好，該院家庭醫學科、神經科、牙科及新陳代謝科都有提供戒菸門診服務，戒菸專業醫師及個案管理師為您提供諮詢衛教，歡迎有志「離菸」的民眾前去諮詢，專線電話：06-2200055#2625、0972827891；也歡迎直接到台南醫院健康教育中心戒菸衛教門診諮詢。

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