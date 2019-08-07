國3耐震補強啟動 南投順溪南路封閉1年

2019-08-07 07:51

〔記者謝介裕／南投報導〕南投市公所配合交通部高速公路局進行國道3號耐震補強工程，今公告俗稱「貓羅溪堤防道路」的順溪南路綠美橋至中華路之間路段，將自今年8月11日起至明年7月31日止封閉，施工期間呼籲民眾繞道而行，以策安全。

國道3號自1993年通車以來，25年間歷經無數次的大小地震，迄今仍屹立不搖，然而，自921大地震發生後，國家地震工程研究中心檢討修正「公路橋梁耐震設計規範」，高公局基於防範未然於前的理念，遂於2015年起針對國道高速公路橋樑耐震補強工程逐步辦理規劃設計及施工，今年度則將南投路段列為改善重點區域。

南投市長宋懷琳說，為提升橋樑安全，建構國道生命路網，達到國家整體防災之永續發展，定期檢修國道確實有其必要性，不過，貓羅溪堤防道路兩旁農田林立，若完全封閉造成農友無法進出，勢必引發民怨四起，因此，公所再三考量後，決定在封路約1年期間，將串聯貓羅溪堤防道路與華陽路、中華路的「浪漫情人橋」充作便道，開放農友進出田園工作，但呼籲民眾除非必要，不然，最好能遠離施工區域，避免意外發生。

而在上下班交通流量尖峰時間，公所也特別提醒民眾可依替代道路路線改道行駛，如在南崗工業區上班的民眾，可走彰南路或中華路進出，至於前往縣府、公所、司法大樓等市區機關團體上班或洽公的民眾，可避開貓羅溪堤防道路，選擇中興路或華陽路，以免陷入車陣，好心情受影響。

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