利奇馬恐增強為中颱 週四起各地陸續強風豪雨

2019-08-07 06:59

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（7日）受到9號颱風利奇馬外圍環流影響，北部及東北部有雨，中南部多雲到晴。氣象局提醒，利奇馬有增強為中颱的趨勢，週四至週六各地陸續都會出現強風豪雨，民眾需多加留意。

氣象局表示，今天受颱風利奇馬外圍環流影響，北部及東北部出現短暫陣雨的機率將明顯提高，時間愈晚降雨會愈趨明顯，有局部較大雨勢發生機率，而花東也會有局部短暫陣雨，至於中南部則以多雲到晴為主，午後仍有局部短暫雷陣雨。溫度方面，新竹到彰化附近有局部36度高溫發生機率，其他地方則在32到35度。

氣象局預估，週四至週六（8日至10日）受利奇馬颱風及其外圍環流影響，各地陸續都會出現強風豪雨，週四風雨明顯的地方主要在北部、東北部及東部地區，週五中南部的降雨也將轉趨明顯，整個西半部及東北部都有豪雨以上等級降雨發生的機率，週六白天以後颱風有機會逐漸遠離，氣象局強調，颱風路徑預報存在不確定性，民眾需多留意氣象局發布的最新預報資訊。

颱風消息方面，第9號颱風利奇馬，今天凌晨2時位於鵝鑾鼻東南東方820公里海面上，強度有增強為中度颱風的趨勢，未來將以西北的方向朝台灣東北方近海接近，預計週四到週六會是影響最明顯的時候。

第8號輕度颱風范斯高目前正在影響韓國的天氣；第10號輕度颱風柯羅沙，今天凌晨2時位於鵝鑾鼻東方2250公里之海面上，往北北西方向移動，暫時對台灣沒有影響

空氣品質方面，7日北部、竹苗、宜蘭、花東空品區及離島地區為「良好」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 29 - 38 31 - 40 31 - 38 30 - 36

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法