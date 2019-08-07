08/07 各報重點新聞一覽

2019-08-07 06:03

自由時報

美時隔25年再宣布 中國列匯率操縱國

美中貿易戰火升高，並轉向貨幣戰。中國週一放手讓人民幣貶破七元兌一美元的逾十一年低點，並宣布停止採購美國農產品及不排除對美農產品加徵關稅，以報復美國新一波關稅；美國財政部隨後宣布將中國列為「匯率操縱國」，為廿五年來首見。高盛集團報告預測，二○二○年美國總統大選前，美中可能無法達成貿易協議。

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巷弄速限 降至30

根據經濟合作暨發展組織（ＯＥＣＤ）研究報告指出，行人與車輛發生碰撞事故時，若行車速限由四十公里降至三十公里，致死率即可由三十五％大幅下降至十％；因此，交通部昨日預告道安規則修訂案，針對路寬較窄且未劃設車道線、行車分向線或分向限制線的巷弄道路，時速上限將由四十公里降為三十公里，最快十月就可上路。

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柯轟得意忘形 韓回每天被黑難得意

台北市長柯文哲昨創立台灣民眾黨，他並接受電台專訪，談到總統大選，柯毫不客氣的批評國民黨和韓國瑜。柯說，現在的局面，國民黨也是很難看，一定是吳敦義有問題，韓國瑜也是奇怪，真的是得意忘形，「我當台北市長這麼認真，都還沒準備好」，「他真的可以做嗎？」

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聯合報

台灣民眾黨成立 柯市長當上柯主席

台北市長柯文哲昨天成立台灣民眾黨，在創黨大會中被推舉為黨主席；他表示，台灣民眾黨的成立，是希望在藍綠之外讓台灣人民有另一個選擇機會，組黨是要扛起改變政治文化的責任。

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美扣上匯率操縱國 陸企暫停採購美農產品

美中貿易衝突升溫，雙方從相互加徵關稅延伸到匯率戰場。大陸人民幣連日走貶，加上中方宣布陸企暫停採購美國農產品，造成美股五日大跌；美國財政部在金融市場收盤後宣布將大陸列為匯率操縱國，美國知名中國經濟專家普拉薩（Eswar Prasad）說，「此舉象徵貿易戰趨向全面化，並為美中經濟戰打開大門」。

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中國時報

柯創黨超越藍綠！台灣民眾黨允雙重黨籍 國民兩黨不接受

布局2020第一步，台北市長柯文哲籌組的台灣民眾黨6日舉行創黨大會，允許黨員擁有雙重黨籍，並不收取黨費。不過，第一波曝光的民眾黨幹部名單及與會者，不見任何政壇大咖，當選為黨主席的柯P火氣最大，從早到晚批藍又轟綠，並直指執政的民進黨將國家資源不當使用，也是一種貪汙。

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25年來首次 美將陸列匯率操縱國

就在川普總統威脅新增關稅下，人民幣匯率5日「破7」，美國財政部迅即出招，將大陸列入「匯率操縱國」，為25年（自1994年）以來頭一遭；陸方則宣布，暫停採購美國農產品，並批評美方做法不符合自己制訂的所謂「匯率操縱國」的量化標準，是任性的單邊主義和保護主義行為，嚴重破壞國際規則，將對全球經濟金融產生重大影響。

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