利奇馬恐成中颱預計今發海警 影響範圍+路徑圖曝光！

2019-08-07 00:14

〔即時新聞／綜合報導〕今年第9號颱風「利奇馬」強度持續變胖變壯，中央氣象局預估有成為中颱的趨勢，預計今（7）日發布海警，而颱風將在週五（9日）影響台灣最嚴重。對此，臉書粉專「天氣風險 WeatherRisk」也公布一張資訊圖，告訴民眾利奇馬影響範圍，以及雨會下在哪。

根據氣象局最新觀測，「利奇馬」6日20時的中心位置在北緯19.5度，東經128.5度，以每小時12公里速度，向西北進行。中心氣壓975百帕，近中心最大風速每秒30公尺，瞬間最大陣風每秒38公尺，七級風暴風半徑180公里，十級風暴風半徑50公里。

國家災害防救科技中心「天氣與氣候監測網」也製作一張圖表，統整各國氣象單位對「利奇馬」的最新路徑預報，預估利奇馬將從「北部近海或陸地」通過，也就是「登陸、不登陸」都有可能。其中預估路徑最「北」的是台灣中央氣象局；預估路徑最「南」的是韓國氣象局與美軍聯合颱風警報中心。

臉書粉專「天氣風險 WeatherRisk」也貼出一張天氣資訊圖，讓民眾瞭解利奇馬影響範圍以及雨要下在哪？「天氣風險 WeatherRisk」表示，這次利奇馬的「風、雨」影響都會很有感，並公布週三至週六颱風影響期間，每天的降雨區域模擬。

週三：上午各地仍為多雲到晴天氣。午後南部山區有雷陣雨，下午起隨颱風外圍環流接近，大台北、宜蘭開始有間歇性雨勢。週四：暴風圈逐漸進入東部、北部陸地，風雨明顯增強，越晚風雨越大。

週五：颱風中心由東向西掠過北部近海，行進速度放慢，是颱風影響最劇烈期間。北部、中部與各地山區受颱風環流影響，需嚴防大量、持續性的降雨。週六：颱風開始北上遠離，但持續引進強烈偏西風至西南風。北部、中部山區與南部山區仍有明顯降雨，至晚間颱風遠離後轉趨緩和。

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