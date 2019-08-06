高雄市48處重複積淹水 力拚明年雨汛期前完工

2019-08-06 23:49

〔記者陳文嬋／高雄報導〕利奇馬颱風來襲，外圍環流明起影響台灣，高市盤點48處道路積淹水，將逐步進行改善，力拚明年雨汛期前完工，未來排水孔將施作在道路上，提升整體排水效果。

高市今年719、802豪大雨，造成市區多處道路積淹水，市長韓國瑜指示水利局調查今年以來重複的積淹水地區，視為重點防治區塊，環保局配合加強道路側溝清疏，降低積淹水災情。

水利局盤點48處道路積淹水，包括仁武區高楠公路至左營區高鐵路、前鎮區中山路與林森三路往小港方向、楠梓區德民路330號、鼓山區鼓山二路等。

最受矚目的鳥松區神農路，已爭取到中央經費，將進行道路墊高工程，力拚明年雨汛期前完工，中正路400巷因排水斷面不足，降雨導致溢流，水利局也將進行溝分流。

水利局調查道路積淹水原因，發現部分道路側溝有樹根亂竄或樹枝堵塞等問題，甚至因鋪路加厚影響，造成集水效果不佳，未來排水孔將施作在道路上，不再做在人行道上，提升整體排水效果。

此外，仁武區高楠公路至左營區高鐵路近來逢雨必淹，水利局查出道路側溝有樹根亂竄，影響排水，水利局將重新花錢施作，已上網公告招標，預計今年12月完工。

水利局表示，鼓山區鼓山二路因道路側溝斷面過小，加上纜線附掛雜亂，阻礙排水，將先行解決纜線附掛問題，後續將籌措經費進行排水改善。

值得一提的是，水利局發現部分住戶私設斜坡道，蓋住洩水孔及清掃孔，影響排水造成積淹水，建議民眾有斜坡道需求，可以向養工處提出申請，但不要阻擋排水孔，提醒民眾留意、改善。

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