有字天書？ 燒烤菜單滿是圖畫與注音 網友崩潰

2019-08-06 23:42

〔即時新聞／綜合報導〕幫人跑腿時，如果對方的錯字很多或字跡潦草，會讓簡單的跑腿工作變成解謎遊戲，有網友在網路po出1張點餐單，上面的文字是以圖案、錯字、注音與英文拼湊而成，讓她崩潰po網求翻譯，許多網友看到後也加入解謎的行列。

該網友在臉書「爆怨公社」po出1張燒烤點餐單，上面有許多圖畫取代文字，雖然有些許的注音與中文，但組合在一起就像是密碼一樣難以理解，後面還有需要的數量和特殊需求，原po在貼文中崩潰表示「可以幫忙翻譯出來...嗎？小孩的世界我不懂...我這阿姨不知道怎麼買」。

貼文一出馬上引發網友們的興趣，許多人開始丟出各種解答，最後網友們整理出的結果如下：

1.豬血糕*2

2.米腸

3.甜不辣*2

4.香菇

5.青椒*2

6.雞心

7.雞屁股*2（焦一點）

8.玉米*2

9.花枝丸

10.四季豆*2

11.包蔥培根

12.雞腿

許多網友看到po文後紛紛留言「不用想了，就買自己想吃的不用理他了」、「拿給老闆，考考老闆智商」、「阿姨買鹹酥雞還要腦力激盪，你辛苦惹」、「雖然都看的懂，但是到底是有多懶的寫字」、「3c產品的下場就是不會寫字」，也有人質疑「只是來搞笑的，根本不是小孩子的字」、「好像大人的字哦，玉米與花這些字還會勾來勾去」，原po則回應「其實是老屁孩的字，只是抱怨看不懂而已」。

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