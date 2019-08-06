高一生將可自由選修 這高中開學前先「說課」避「盲選」

2019-08-06 22:54

〔記者蘇孟娟／台中報導〕老師開學前先「說課」！108新課綱新學年起實施，高中新增多元選修課程，讓學生可以自己選想上的課，文華高中新學年起開出26門多元選修課，讓學生自由選，考量課程多元，今天特地舉辦「說課」時間，開課教師輪番賣力介紹課程內容，吸引選修意願，更盼助學生不致於「盲選」，選到不合志趣的課程。

文華高中教務主任魏秀蘭指出，108新課綱增多元選修課程，學校必須開出班級數的1.2到1.5倍的多元選修課程，讓學生自由選課，該校訂學生高中3年至少要選6學分的多元選修課，高一先選4學分，高三再選2學分完成。

魏秀蘭說，因該校是108課綱前導學校，試行發展選修課程設計、實務課程4年來，已發展出52門的多元選修課程，該校17班學生，已根據最高標準開出26門「琳瑯滿目」的多元選修課，讓學生有更多選擇。

畢竟是讓學生依志趣自由選修的課程，魏秀蘭說，為助學生更清楚各門選修課的內容，趁新生暑期輔導時間推出教師群「說課」時間，讓開課老師憑本事「招生」，更能避免學生「盲選」，選中不符志趣或出現課程跟想像有差距等抱怨。

教師使出渾身解術推銷課程，韓語課、法文課免不了來個語言新體驗，讓學生感受異國fu；另有老師從實用角度設計，開出「生活中的法律」，「賣課」介紹生活中易觸法的行為，像酸民言語也可能面臨法律責任等，死板的法條跟生活連結，讓學生聽得津津有味；還有健康與護理老師合開「急診室的春天」，以被蛇咬、家人中風及車禍等劇情融入急救知識，也讓學生直呼超有感。

至於傳統較不吃香的學科群教師也努力求變，開出「生活中的化學」、「電影中的物理現象」，賣力從實用角度導入學科原理，向學生喊話「免驚」等；更有教師逆向操作說課結束後，信心滿滿一再對學生強調「確定有興趣再來修喔」，均讓學生倍感新鮮。

吳姓新生說，入學前就知道要自行選課，本來倍感無所適從，但從說課內容看見老師的上課風格，更清楚初探課程內容外，目前相中想選法語課；蔣姓學生也說，國中時多只能接觸基本學科類的課程，沒想到高中的課程這麼豐富且活潑，很多課都很有意思，現在比較煩惱只能選一門課該如何割捨。

魏秀蘭說，訂15日開放學生線上選課，每人可填15個志願，「先搶先贏」。

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