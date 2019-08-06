澎湖花嶼發電用油量失真 賴峰偉率隊實勘

2019-08-06 22:08

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖離島眾多，現仍有5個有人島自營發電，卻傳出澎湖最西的花嶼島油料不正常，縣長賴峰偉率同相關首長及台電、自來水人員登島實勘，要求建立油品源頭採購、載油流程管理機制，並裝設監視器，揪出破壞油槽油錶者，移送法辦。

現有的5個自營發電離島，台電每年補助1000萬元，不足數由澎湖縣政府補助，金額往往不亞於台電，因此澎湖縣政府積極向中央爭取，5個偏遠離島水電由台電、台水接管，但當地居民卻多數反對，雖然供電品質不穩定，但每個月僅需繳交電費400元，用電量卻是無限制，也難怪電費虧損年年增加。

澎湖縣政府政風處日前接獲檢舉，指稱離島花嶼柴油發電有油料消耗不正常情形，所以列為專案調查。處長邱盛林表示，政風處會同鄉公所人員調查，針對花嶼大、小油槽測量，發現每月報表登記不確實，每月皆於月底一次填入報表登載，上個月餘油皆填報0公升，顯然不合理。

賴峰偉表示，不合理的地方就要改正，發生離島發電機油料疑似大量流失問題，就要共同合作把問題找出來，由於制度不完備，加上監控設備短缺，才會發生油槽計油器屢遭打破，造成柴油憑空消失，人謀不贓疑慮，他要求建立源頭油料採購、營運管理制度，定期維護保養發電機，並裝設監視器24小時遠端監控，務必揪出不法份子，移送刑事法辦。

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