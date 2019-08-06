日月潭水偏「硬」 魚池盼接管地下水

2019-08-06 20:26

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣魚池鄉民的飲用水，是以轄內日月潭的潭水為主要水源，經自來水公司抽取、淨化後，再供應給各村飲用，惟近年極端天候，難保日月潭水庫不缺水，加上居民認為水質偏「硬」，多買山泉飲用，為此，台水在鄉內大林村設置地下水井，估計可供應7村、近8000人，解決缺水與飲水問題。

魚池居民說，鄉內飲用水多半取自日月潭，經自來水公司淨化廠過濾、消毒後，再供應到家戶，惟使用日月潭的自來水燒開水，壺內多少會留下白色石灰質，因此不少居民仍是買山泉水喝。

魚池鄉長劉啟帆表示，在前任鄉長陳錦倫的努力下，位在鄉內大林村的地下水井，近期已鑽探成功，且水質符合飲用水標準、水源豐沛，也是民眾認為較「軟」的水質，未來可望能供應大林、東池、魚池、大雁、五城、新城，以及部分中明村，共7村、近8000人的飲用需求，嘉惠大半魚池民眾，公所將協助台水進行管線施設，盡力促成該案。

台水人員表示，該地下水井深約160米，每天供水可達3300噸，依照目前估算每天使用量約2700噸，都足以應付，因此未來將會再與路權單位南投縣政府協調，儘快完成水井與儲水槽之間的地下水管工程，預估管線長度1.5公里，總計埋管、機電、鑿井費用約2500萬元。

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