從舉重到拿麵桿 18歲高關懷「大隻佬」揉出原創麵包冠軍

2019-08-06 19:32

〔記者洪臣宏／高雄報導〕18歲林武昌曾是高關懷少年，怕被霸凌練舉重成了「大隻佬」，高二時改拿麵桿，去年以「紅藜果香圓頂」拿下將才學堂最佳吐司獎，原創冠軍麵包今天在高雄市大樹區「一勾堂」上市，奮鬥歷程也鼓舞了其他孩子。

高雄飛揚福利基金會長期從事高關懷孩子照護，協助職業探索及就業，去年7月間承租鐵路局大樹區的舊屋舍，打造成立「一勾堂」烘培夢工廠，位置就在歷史建築「泰芳商會鳳梨罐詰工場」對面，所有員工都是高關懷孩子，他們得自負盈虧。

一勾堂今天推出新上市紅藜果香圓頂吐司，創作者是林武昌，他今年才從高職畢業，回到一勾堂踏出築夢第一步。

林武昌出身家庭功能失衡家庭，小一時跟母親、妹妹被社會局安置到飛揚福利基金會梓官工作站，也在這裡長大。因為從小被霸凌，國中選擇體育班練舉重，希望變成「大隻佬」，擺脫被欺負命運，也曾參加全中運、總統盃、青年盃等賽事，表現平平，高中時確定烘焙興趣，放棄舉重拿起麵桿。

林武昌說，其實國中進行職業探索時，就發現對餐飲有興趣，高中放棄舉重後，陸續拿到飲料調製、麵包烘焙丙級證照，後來加入頂新和德文教基金會與飛揚福利基金會等5家機構成立的「將才學堂」烘焙班，並在將才學堂2018年烘焙錦標賽奪冠。

林武昌說，得獎作品由他與老師、同學共同發想，取材大樹區最有名農特產鳳梨，一勾堂另有玉荷包做成的「紅龍蜜荔枝香」，期待產業結合共存共榮。

紅藜果香圓頂早已在台北知名麵包店上市，林武昌畢業後正式加入一勾堂，也把原創冠軍麵包帶回發源地。他說，未來除了工作，假日就回到梓官工作站幫忙照護其他孩子，陪伴他們長大。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法