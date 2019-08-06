環署9月啟用新PM2.5檢測儀器 不再有「美肌模式」問題

2019-08-06 20:58

〔記者羅綺／台北報導〕秋冬空汙季節即將來臨，先前遭環保團體批評環保署將測量細懸浮微粒（PM2.5）的FEM儀器數據進行校正，有如「開美肌模式」。環保署6日透露，全國77個自動空氣品質監測站已全數完成更新及校正，將於9月上路，且未來新儀器的測值將不再進行校正。

日前環保團體批評環保署「美化」PM2.5數據，環保署再次解釋，因94年採購的自動連續監測機器可發佈空氣品質指標（AQI）即時預警，符合日常資訊需要，但較易受干擾且不同廠牌存在誤差，因此世界各國多以手動採樣檢測為標準方法，進行校正；然而手動檢測雖然精準，卻須花費10日以上進行分析，無法即時發布數據。

去年環保署承諾更新PM2.5儀器，週二環保署環境監測及資訊處處長張順欽表示，全國77個自動空氣品質監測站已全數完成更新及校正，將於9月上路，未來新儀器的測值將不再進行校正。

不過環保署強調，「儀器雖是鐵打的，但也會壞」，儀器運作可能遭遇故障、異常或外部因素，而使測值無效或無缺值，因此數據仍須經檢核確認，才能反應世紀的環境品質。

另外，外界質疑ND（Non Detectable）值是有問題的缺值，環保署也澄清ND值並非無效值（缺值），而是儀器所能測定污染濃度範圍有一定的極限，ND值表示空氣濃度極低，空氣污染物濃度比儀器能測的最低值還低，所以無法準確顯示。

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