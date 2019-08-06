繁榮大肚區 市府規劃和美大橋及華南路延伸至向上路兩大交通工程

2019-08-06 22:25

〔記者蘇金鳳／台中報導〕讓大肚對外交通更順暢，市府計劃進行華南路延伸至向上路及和美大橋連接大肚與彰化的工程，市府目前正在設計規劃中。

市府今天在大肚區公所召開市政會議，有里長詢問市府在大肚的交通建設，市長盧秀燕表示，華南路向東延伸至南屯區向上路五段工程，市府一定會做，明年將編列預算分段推動，至於和美大橋工程，她也親自打給彰化縣長王惠美，兩縣市分頭編列預算，一起來推動這項建設。

建設局長陳大田說明，華南路向東延伸至南屯區向上路五段工程，規劃道路長度約2,058公尺、寬度20公尺，總工程經費約8億200萬元，目前在設計階段，環境影響說明書已於今年3月中核定。

由於工程位處農業區，變更為道路用地的都市計畫變更案，預計8月中旬前提報內政部都市計畫委員會，另部分路段坐落於文山工業區區段徵收範圍，正辦理都市計畫變更，開發方式採一般徵收，後續也將同步進行都市計畫變更程序完備及提編明年度推動預算，加速啟動工程規劃設計及用地取得作業。

陳大田表示，和美大橋為台中市與彰化縣合作的重大建設案，規劃路線自大肚區文昌路二段起，以橋梁、道路方式跨越烏溪，銜接至台61乙線，也就是彰濱聯絡道與國道三號交匯處附近，路線長度約1575公尺、橋梁全寬26公尺，預估興建總經費為24.6億元，由台中市及彰化縣各負擔50%。

台中市負擔經費已於今年3月獲內政部同意補助規劃設計費3750萬元，預計於今年底前完成委託規劃設計。

此外，永春南路延伸工程也即將於今年底完成，將可接到成功西路、華南路附近。

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