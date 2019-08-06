動保團體攜手電商女裝募5.2萬斤狗糧 助4500隻浪浪溫飽

2019-08-06 22:23

〔記者陳文嬋／高雄報導〕台灣動物緊急救援小組攜手長期關注流浪動物的電商女裝「OB嚴選」合作「浪浪幸福計畫」，推出多款公益暖心的T-Shirt、帽子，預計將募集5萬2000公斤以上狗糧，相當於可以提供4500隻浪浪30天的溫飽。

台灣動物緊急救援小組長期救助全台灣各地弱勢的流浪貓狗收容中心，一隻狗狗平均一天要吃掉約0.5kg飼料，台灣目前估計有2萬隻在外遊蕩的流浪貓狗，公家單位的收容量非常有限，全台收容所只能收容約8000隻，每年收容所進出超過10萬隻流浪動物。

協會表示，政府經費多半投入救援、治療、絕育及送養，剩下萬條生命仰賴民間機構收容，全台民營狗園約200間，收容超過2萬隻，但因身處偏區、經費有限，大多數像台中的莊媽媽一樣，自己賣地募款才能維持狗園開銷，長期經費缺乏與飼料短缺成為困境。

長期關注流浪動物的電商女裝「OB嚴選」今年邀集多位知名LINE貼圖插畫家，包含啾啾妹、小賤狗、狗與鹿、辛卡米克等與橘醬共同攜手，推出多款公益暖心圖像，製成公益T-Shirt、帽子，預計募集5萬2000公斤以上狗糧，公益販售金額將全額轉換成飼料，捐給台灣動物緊急救援小組。

「浪浪幸福計畫」獲得阿KEN、臧芮軒、詹喬愉等眾多明星藝人熱情響應，「伊林娛樂」更邀集旗下藝人名模如溫昇豪、李沛旭、陳志強、蔡淑臻、等30位藝人踴躍參與，親筆簽名公益T-Shirt，將於8月16日晚上以直播競標方式上線，邀請大家一同發揮愛心，募集更多毛小孩的餐糧，給更多浪浪有一個延續溫飽與被疼愛的機會。

藝人陳敬宣在義工訪談過程數度感動落淚，她表示，一個人力量很小，但一群人力量驚人，莊媽媽將一生奉獻在照護浪浪，希望透過這次OB嚴選浪浪幸福計畫，集結大家的愛心，供應全台流浪狗更穩定的飼料延續。

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