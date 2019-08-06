「#自由國家自由行」這張P圖 才是台灣「團結真有力」

2019-08-06 17:54

〔記者洪瑞琴／台南報導〕中國政府限縮中國人民來台灣自由行，台南市副市長王時思在臉書平台發起「自由國家自由行」構想，希望透過民間力量將在台灣旅遊經驗分享在網路，「讓台灣人看見自己的美好」，更告訴全世界為什麼值得來台灣。

作家李明璁率先響應在臉書P圖，力推「這真是台灣的大好時機」，做了一幅讓大家自由流傳的小海報，「從今天起中國觀光客少了一點，各位日本朋友歡迎輕鬆來台旅行」，從民間自力做起，熱情張開雙臂歡迎國際旅人朋友，未來將再製作韓文、英文版宣傳。

王時思說，中國客來台受限，不能怪台灣政府，因為限制中國客的是中國政府，但台灣又沒辦法叫中國政府不要限制中國客來，所以應該是自己來強調「台灣」，因此發起「自由國家自由行」運動，大家可以接力分享，重塑各類經典遊程，結合地方社區、生活故事、活動內容讓台灣值得玩、值得被認識的理由，透過共同平台凸顯，再讓這些遊程的旅行者來說哪裡是打動他們的地方。

王時思也有感而發，每天揪心關注香港「反送中」運動，因此「台灣自由行」分享不只是邀請大家來台灣觀光，更重要的是邀請全世界看見台灣這個自由的國家，一個和中國不一樣的國家，「你不喊出你要的，別人就理所當然橫刀奪去。」

王時思說，「從台灣人自己看見自己的好」，至少讓國民旅行成為重要力道，根據去（2018）年萬事達卡調查統計，71% 台灣民眾前往海外旅遊，顯見台灣觀光旅遊政策的發展方向，重視軟體服務、旅遊內容與品質，並串連服務、特產、活動等，還有很多努力空間。

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