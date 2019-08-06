可以量產囉！ 「大嘴貓」獲綠點子發明暨設計獎

2019-08-06 17:33

〔記者廖淑玲／雲林報導〕虎尾頂溪里以繪本「屋頂上的貓」聲名大噪，成為虎尾知名貓社區景點，今年設計出「大嘴貓」免電擴音器，獲綠點子發明暨設計競賽獲社會組金牌獎，連虎尾鎮長丁學忠都要幫社區量產，帶動風潮。

全國知名的貓社區虎尾頂溪里，整個社區都是貓的立體彩繪聞名全國，今年又有新玩意，虎尾頂溪社區發展協會理事長蘇聖傑及父親、前理事長蘇坤福在虎尾科技大學副教授梁大慶指導下動手完成「大嘴貓」，參加今年綠點子發明暨設計抱回金牌獎，讓人讚嘆。

蘇坤福指出，「大嘴貓」其實是一座免電手機擴音器，只要放上手機音量可增大30％，今天虎尾鎮長丁學忠、梁大慶等人到場貼紙紙祝賀，丁學忠還現場試驗一番，肯定之餘，丁學忠表示，公所將大力協助社區量產。

蘇聖傑指出，大嘴貓全部利用回收紙尤其是回收的報紙再摻入雜草設計完成，由於是利用紙漿打造模型，利用紙漿共振發聲完全免電，既環保又能再利用，相當值得推廣，尤其社區陸續開發許多貓文創，希望能讓頂溪貓社區風華再現。

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