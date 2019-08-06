苗栗縣北橫公路剩「最後一哩路」 結果被送監察院調查

2019-08-06 16:29

〔記者彭健禮／苗栗報導〕全長11公里的苗栗縣北橫公路，工程前後超過20年，剩斗煥坪到三灣的最後一段工程，縣府預計明年10月完工；但苗栗縣審計室審核，縣府未能縝密規劃經費來源及申請補助時程，也曾因部分設計成果廢棄，浪費近1200萬元，及辦理先後次序錯亂，部分高架路段完工卻閒置長達6年，縣府未能妥適答覆，依法陳報監察院調查。

對此，縣府工務處長古明弘表示，「是地方的無奈！」北橫公路經費龐大，即使中央同意補助，地方也需要配合款，若一次全數補助，縣府也恐籌不出，因此，縣府依內政部生活圈計畫，分7個工程標陸續提出申請，才使得工程時程長。

部分設計成果廢棄，古明弘說，是因縣府、公路總局對於三灣外環道規劃的意見不同，最後中央核定公路總局的規劃，使得縣府規劃作廢；而在爭執期間，縣府不浪費時間，先另執行其他路段，才讓人感覺次序錯亂，且部分已完工路段若要通行，也得行經私有地，但地主不同意，所以閒置。監察委員預計月底前往巡察，將向監委說明。

苗栗縣北部境內有國道1號、福爾摩沙高速公路、西濱快速道路、台1線、台13線等主要幹道，都是南北走向，缺乏東西向聯絡道的銜接系統。縣府為促進苗北地區觀光、產業發展，及改善頭份市區的交通壅塞問題，並縮短前往三灣、南庄行車時間，於1997年起辦理苗栗縣北橫公路計畫。

北橫公路全段從永貞路經頭份、雞心壩、斗煥坪、內灣至三灣，全長約11公里，分段施工，目前僅剩施做中的斗煥坪至三灣段，預估總經費達31億8600萬元。

審計室審核該工程計畫執行情形，審計室主任温忠元於今天縣議會臨時會報告指出，縣府為縝密規劃經費來源及申請補助時程，導致規劃興辦超過20年仍未能全線通車。

報告並指，縣府辦理三灣外環道新建工程規劃設計相關作業，疏未注意環保法規的修正並積極重辦環評，又未能於公路總局就同路線道路工程規劃期間，積極說明溝通，導致縣府部分設計成果廢棄，造成不經濟支出設計費達1184萬元。

審計室也認為，主線工程分段辦理先後次序錯亂，致有已完工路段形成斷路，部分高架路段完工後閒置長達6年，無法發揮完工通車的預期效益。且審計室查核後，請縣府查明處理回覆，縣府也未負責答覆，依法已陳報監察院調查。

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