開通了！屏東縣道185甲線 縫合遊憩景點

2019-08-06 14:05

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東縣縣道185甲線潮州至來義段，是潮州鎮與來義鄉的聯絡道路，也是通往林後四林平地森林遊樂園區與大潮州地下水補注湖等景點的主要道路，過去路寬不足且觀光、疏濬等大型車輛進出村落頻繁，為了改善交通瓶頸與居民安全，屏東縣政府爭取公路總局經費，分兩期改善全長8公里的縣道，第一期「潮州至森林園區」約4.3公里今天正式完工通車。

縣道185甲線全長約8公里，分兩期進行道路拓寬與改善，第一期拓寬路段為省道台1線起至向東，至林後四林平地森林園區入口處東側，全長約4.3公里，其中行經潮州鎮泗林里路段，因考量兩側建物密集、道路線形不佳，故規劃新闢外環道路繞行。

屏東縣政府今天舉行通車啟用典禮，縣長潘孟安率隊「試騎」，潘孟安表示，台1線與縣道185線間，靠著縣道185甲線橫向連結，過去185甲線路寬狹隘，現在拓寬為15米，並以對環境衝擊較小的方式闢建外環道，同時採用透水鋪面工法，未來除了人流、物流更便捷，也能串連潮州火車站、轉運站及88快速道路及國道，帶動地方觀光及產業發展。

潮州鎮長周品全也表示，過去縣道185甲線路寬僅約8米，部分行經泗林里的路段更僅有5米至7米，除了地方居民往來，還有觀光車輛及疏濬砂石車進出，道路拓寬並設外環道後，可望大幅改善交通瓶頸。

縣府工務處也表示，第一期工程以公路總局核定的2.9億元施工，2016年12月5日開工，2019年8月6日完工通車，除了解決地方長期的交通問題，也預期可帶動185線沿線觀光遊憩產業，後續至沿山公路縣道185線路段，目前已進入環境影響評估，待程序完成後將爭取第二期拓寬經費。

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