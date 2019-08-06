每月僅需7.5元...農民職災保險費 中市府補助一半

2019-08-06 14:10

〔記者歐素美／台中報導〕農委會訂定「農民職業災害保險試辦辦法」，去年11月上路，農民只要月繳15元，即可獲得傷害給付、失能給付、喪葬津貼及醫療津貼等4項保障。台中市農業局為鼓勵農民踴躍投保，加碼補助一半，台中市農民每月僅需繳交7.5元即可享有保障，呼籲農民踴躍向戶籍所在地農會申辦。

農業局表示，農民從事農作常遭受中暑、操作農機意外受傷、雷擊、蜂叮、蛇咬、噴藥急性中毒等職業傷害，農委會規劃農民職業災害保險制度，自去年11月起試辦，只要農保被保險人都可自願加保，並提供傷害給付、失能給付、喪葬津貼及醫療津貼等4項給付保障，其中失能給付、喪葬津貼保障額度較農民健康保險高50%至100%，可給農民職業安全更高的保障。

農業局指出，截至今年7月底止，台中市農民參加農民職業災害保險人數為1萬6167人，農保被保險人數為8萬9041人，投保率為18.16％。

因農民職業災害保險可提供農民職場安全上更多、更高的保障範圍與給付額度，市府鼓勵農民踴躍投保，同時為減輕農民負擔，市府就民眾自負額度加碼補助一半，台中市農民每月僅需7.5元即可享有額外保障，呼籲具有農保資格但尚未參加農民職業災害保險的農友，積極向戶籍所在地的農會申辦。

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