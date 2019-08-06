腎臟病患吃西瓜 小心肺積水、呼吸衰竭

2019-08-06 13:52

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣一名67歲李姓老婦每週固定到竹南診所洗腎，近來醫師發現她的手腳嚴重水腫、比平常胖了5公斤，詢問之下原來是因為天氣太熱，老婦忍不住狂吃西瓜，導致體內水分無法順利排出，造成四肢嚴重水腫的情形。

竹南診所腎臟內科醫師陳孟財表示，炎炎夏日想要消暑解渴，不少民眾都喜歡喝冰涼的汽水、大口吃刨冰或品嘗鮮甜多汁的西瓜，但這些消暑解渴的方法對腎臟病人來說卻是非常危險的行為。

陳孟財指出，隨著腎臟功能變差，尿液量會慢慢減少，若因天氣熱而喝大量的水或吃含水量高的西瓜，會造成體內水分慢慢累積，出現水腫，嚴重的話還會導致肺部積水、呼吸急促、血氧濃度下降、甚至呼吸衰竭等緊急狀況。因此，對腎臟病友而言，水分控制相當重要，每天的飲水量，包括水、湯、茶、飲料等，應是整天尿量再加400～500ml，夏天則可增加到600～700ml。

除了水分控制，由於腎臟病會影響體內電解質的調節，容易造成電解質異常，如：高血鉀、高血磷，加上腎臟病也會導致高血壓，因此低鉀、少磷、低鈉是腎臟病友飲食上需把握的重點。陳孟財提醒，另，楊桃有神經毒素，需透過腎臟排出，若腎功能不好會造成毒素累積在體內而引起中毒，因此腎臟病友千萬不能吃。

陳孟財建議，腎臟病人在吃含水量高的食物前，應先向醫師諮詢，以決定食用的份量，才不致為滿足口腹之慾，而影響自身健康。

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