視察蘇花改仁水隧道 蘇揆見證完工前最後一哩路

2019-08-06 13:48

［記者王峻祺／花蓮報導］蘇花改力拚明年1月5日全線通車，行政院長蘇貞昌今早到仁水隧道視察，見證最後一哩路，但外界稱蘇花改提前通車，質疑是有意拉抬綠營選情。蘇貞昌說，任何交通建設都是為了福國利民，若人民因為這樣高興，得到利益、得到交通方便，進一步肯定執政政府，那麼把票投給執政的政府就非常感謝！

蘇貞昌今到仁水隧道視察，蘇花改工程處展示隧道內水霧自動系統，並同步執行照明、消防及通風等系統整合設備，限縮起火區域，抑制火勢防止延燒，為用路人爭取火警避難時間及後續消防救援作業環境。

蘇花改工程進入尾聲，今年初原定明年1月10日通車，如今提前至5日，遭外界質疑是在拉抬小英總統選情；蘇貞昌說，任何交通建設都是為了福國利民，蘇花改工程非常艱鉅，視察主要是來給第一線工作人員加油打氣，也鼓勵能夠盡快如期如質的完工。

他強調，工程若能早一天完工，在沒有工安的顧慮下，早一天讓人民享用，一定就是人民最大的獲益，如果人民因為這樣高興，而且得到利益、得到交通方便，更進一步肯定執政的政府，那麼把票投給執政的政府就非常感謝。

總長2.9公里的蘇花改仁水隧道，是蘇花改8座隧道中，最後一座且唯一的單孔雙向隧道，去年11月13日貫通後，工程進度不斷超前，截至上週南澳到和平、和中到大清水路段，被視為「心臟」部分的機電工程，已開始分區施作，漢本特高壓變電站、中仁隧道與仁水隧道高壓變電站陸續供電。

蘇花改工程處長邵厚潔說，蘇花改工程進入尾聲，送電成為重要里程碑，更是邁向全線通車的最後一哩路，依照現階段進度，可望明年1月5日全面通車，提供東部鄉親安全回家的路。

蘇花改改善長度38.8公里，分成蘇澳到東澳、南澳到和平、和中到大清水3個工區，去年2月5日蘇澳到東澳段通車；合計29.1公里的南澳到和平、和中到大清水段，隧道總長占20.7公里，施工進度已達92％。

其中南澳到和平、和中到大清水隧道，包括0.4公里的武塔隧道、7.9公里觀音隧道、4.6公里谷風隧道、4.8公里中仁隧道、2.9公里仁水隧道；觀音及谷風隧道間，則以60公尺鼓音橋連接，整體長度約12.6公里，僅次於雪山隧道的12.9公里。

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