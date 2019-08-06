勤勞基金會捐行動學苑中巴 載老人趴趴走學習

2019-08-06 12:51

〔記者盧賢秀／基隆報導〕老年人趴趴走學習可以延緩老化，基隆市開辦行動學苑，有專車載老人去上課，但車輛老舊，基隆長庚醫院與與勤勞社會福利慈善事業基金會今捐贈1輛價值331萬元中巴給市府，讓老人安全趴趴走。

市長林右昌表示，基隆市老人有5萬9千多，占全市人口16.1%，每年成長率約為5.5%，已進入「高齡社會」。

為照顧長者，基隆市社會處補助老人健保費、無限次搭乘市公車之敬老卡、老人假牙，都是其他縣市所沒有的。

為了預防及延緩老化，基隆市開辦行動學苑，有專車載長者參加繪畫、彩繪、唱歌及醫療保健等課程，帶長者參觀山海景觀，專車使用率很高。

基隆長庚醫院和勤勞基金會為了讓長輩參加活動安全、開心，因此捐贈了1輛新買的中巴，價值331萬元，車上還有行動WIFI可提供長者使用。由長庚醫院院長陳建宗和勤勞基金會代表捐贈，和市長林右昌及年老長一起剪綵。

趙先生說，退休後就參加行動學苑，坐車遊山玩水很開心；林淨賢帶著1本畫冊，是他3年來參加行動學苑的作品，他說活動到學到老，希望更多老人家來參加。

老人福利科長蔡惠貞說，行動學苑專車每天早上9點開車，載老人家參加有益身心健康的各種課程、參觀公共建設與山海景觀，全部都是免費，民眾可以向各區公所報名。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法